Berlin. Tennisprofi Jannik Sinner stärkt sich zwischen seinen Tennismatches auch mit seinen Lieblingsgerichten aus seiner Kindheit. »Ich liebe das Essen meiner Kindheit«, sagte der 24jährige im Interview mit der Bunten. Er lebt zur Zeit in Monaco. Wenn er seine Eltern in Südtirol besucht, futtert er alles, was ihn an seine Kindheit erinnert. Da seine Eltern immer viel gearbeitet haben, habe er als Kind meist bei den Großeltern gegessen. Das Wiener Schnitzel von Oma sei eines seiner Lieblingsessen gewesen. Von seinem Vater liebt er vor allem die Knödel, als Nachtisch Buchteln. Seine Eltern betreiben in Südtirol ein Bergrestaurant. Jannik Sinner verlor am Sonntag im Finale der US Open gegen den Spanier Carlos Alcaraz (22) – und damit auch den Spitzenplatz in der Weltrangliste. (dpa/jW)