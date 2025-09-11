Leverkusen. Bayer Leverkusens neuer Trainer Kasper Hjulmand stellt hohe Ansprüche, will seine Fußballphilosophie aber nicht durch Lautstärke vermitteln. »Ich bin sehr fordernd. Ich sehe Potential, überall Dinge zu optimieren«, sagte der 53 Jahre alte Däne bei seiner Vorstellung. Hjulmand ergänzte: »Ich schreie Leute nicht an. Ich muss Leute nicht zerstören, um zu zeigen, dass ich ein starker Anführer bin.« Der frühere dänische Nationalcoach soll den Doublesieger von 2024 nach missglücktem Saisonstart zurück zu alter Stärke führen. Von Erik ten Hag, Trainernachfolger von Meistercoach Xabi Alonso, hatten sich die Leverkusener bereits nach dem zweiten Spieltag der Bundesliga-Saison getrennt. (dpa/jW)