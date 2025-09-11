Marcus Brandt/picture alliance/dpa Ausgeschlossen und schutzlos: Wer scheitert, hat im Kapitalismus keine Funktion mehr

Mietspekulation, immer mehr Leerstand, explodierende Wohnkosten. Während Wohnungskonzerne wie Vonovia oder Deutsche Wohnen ihren Gewinn erhöhen, wird bezahlbarer Wohnraum immer knapper – und die Zahl wohnungsloser Menschen in der BRD nimmt unvermindert zu. An diesem Donnerstag, dem Tag der wohnungslosen Menschen, veranstaltet die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) zahlreiche Aktionen unter dem Motto »Politik in die Pflicht nehmen – Wohnungsnot beenden«.

530.000 Menschen hatten laut einer Erhebung der Bundesregierung im vergangenen Jahr keinen festen Wohnsitz. Allein in Berlin rechnet der Senat mit einem Anstieg um knapp 60 Prozent bis 2030 – und damit auf mehr als 85.000 Personen. In den vergangenen drei Jahren hatte sich die Zahl der Wohnungslosen in der Hauptstadt bereits verdoppelt. Kein Wunder, denn die Mieten in den Großstädten sind seit 2015 im Schnitt um 50 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Auswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung hervor. Zudem hat sich die Zahl der Sozialwohnungen seit 2006 halbiert. Demnach fehlen Hunderttausende bezahlbare Wohnungen, erklärte auch der Deutsche Mieterbund am Mittwoch. Die Vereinigung fordert eine »scharfe Mietpreisbremse« und Geldbußen für Vermieter, die sich nicht daran halten. Auch die BAG W hat klare Vorstellungen davon, was sich ändern muss: sozialer Wohnungsbau, keine Zwangsräumungen in die Wohnungslosigkeit mehr, Präventionssysteme ausbauen, menschenwürdige und geschlechtergerechte Unterbringung garantieren.

Gerade der letzte Punkt wird oft übersehen: Knapp 30 Prozent der wohnungslosen Menschen sind laut aktuellem Statistikbericht der BAG W Frauen. Sie lassen in der Regel »andere Bewältigungsstrategien« als Männer erkennen, so Annika Maretzki, Fachreferentin für Frauen des BAG W, im Gespräch mit junge Welt. »Sie landen seltener auf der Straße, dafür aber häufiger in verdeckter Wohnungslosigkeit.« Das heißt: Für ein Dach über dem Kopf und aus Angst, der Gewalt auf der Straße schutzlos ausgeliefert zu sein, gehen sie Zweckbeziehungen ein. »Das ist oft mit Ausbeutung verbunden; es wird etwa Sex oder Arbeit im Haushalt erwartet«, so Maretzki.

Gewalt in Beziehungen ist oft bereits der Grund für ihre Wohnungslosigkeit. Neben Mietschulden – geschlechterübergreifend der Hauptauslöser – geben Frauen häufig häusliche Gewalt als Ursache an, so Maretzki. Denn: Wenn der Täter nicht einwilligt, kommen die betroffenen Frauen nicht aus dem gemeinsamen Mietvertrag heraus und und stehen vielfach ohne eigene Unterkunft da.

»Wir gehen davon aus, dass allen obdachlosen Frauen bereits sexualisierte Gewalt auf der Straße angetan wurde«, sagte Charlotte Schmitz von Liela, einem Verein zur Unterstützung wohnungsloser Frauen in Bremen, gegenüber jW. Es herrsche ein »extremer Mangel« an Schutzräumen explizit für Frauen sowie an Hilfestellen, die auf sexualisierte Gewalt spezialisiert sind. Derzeit fehlen mehr als 12.000 Plätze, wie der Verein Frauenhauskoordinierung auf jW-Nachfrage mitteilte. Außerdem werden drogenabhängige Frauen und EU-Ausländerinnen in der Regel von Frauenhäusern abgelehnt – letztere, weil sie seit einer Gesetzesverschärfung 2016 häufig von Sozialleistungen ausgeschlossen werden. Doch ohne diese gibt es in den meisten Bundesländern keinen Platz, wenn man ihn sich nicht leisten kann.