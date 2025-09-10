Gegründet 1947 Mittwoch, 10. September 2025, Nr. 210
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 10.09.2025, Seite 16 / Sport
Fußball

Es ist ein Däne

Leverkusen. Der frühere dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand wird neuer Chefcoach bei Bayer Leverkusen. Der Fußballbundesligist bestätigte entsprechende Medienberichte. Der 53jährige folgt auf den Niederländer Erik ten Hag, von dem sich die Rheinländer Anfang September getrennt hatten, und erhält bei der Werkself einen Vertrag bis 2027. Hjulmand, der bis Anfang Februar 2015 bereits den FSV Mainz 05 für wenige Monate in der Bundesliga trainiert hatte, soll am Mittwoch vormittag vorgestellt werden. Bereits am Freitag steht das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt an. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro