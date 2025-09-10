Leverkusen. Der frühere dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand wird neuer Chefcoach bei Bayer Leverkusen. Der Fußballbundesligist bestätigte entsprechende Medienberichte. Der 53jährige folgt auf den Niederländer Erik ten Hag, von dem sich die Rheinländer Anfang September getrennt hatten, und erhält bei der Werkself einen Vertrag bis 2027. Hjulmand, der bis Anfang Februar 2015 bereits den FSV Mainz 05 für wenige Monate in der Bundesliga trainiert hatte, soll am Mittwoch vormittag vorgestellt werden. Bereits am Freitag steht das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt an. (dpa/jW)