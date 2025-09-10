Malabo. Tunesiens Fußballer haben sich zum siebten Mal für die Endrunde einer Weltmeisterschaft qualifiziert. Das Team aus Nordafrika sicherte sich seinen Platz dank eines 1:0-(0:0)-Erfolges in Äquatorialguinea. Der eingewechselte Mohamed Ali Ben Romdhane erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum notwendigen Sieg, den die Gäste stürmisch feierten. In der Gruppe H der Afrikaqualifikation liegen die Tunesier nun schon vor ihren letzten beiden Partien uneinholbar auf Platz eins. Tunesien ist die insgesamt 18. Mannschaft, die ihren Startplatz bei dem Turnier im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko sicher hat. (dpa/jW)