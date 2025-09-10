»Das völkerrechtlich verbindliche soziale Menschenrecht auf Wohnen muss endlich umgesetzt werden!« Kundgebung zum Tag der Wohnungslosen. Allein in Berlin lebten laut Berliner Senatsverwaltung im Februar 2024 insgesamt 55.556 wohnungslose Menschen. Donnerstag, 11.9., 18 Uhr. Ort: Alexanderplatz, Berlin. Veranstalter: Bündnis »Gemeinsam gegen Obdachlosigkeit und Zwangsräumungen«

»Mein Vietnam«. Dokumentarfilm aus dem Jahr 2020 (Vietnamesisch mit deutschen Untertiteln). Danach Gespräch mit den beiden Regisseuren. Bay Nguyen und Tam Mai kamen nach Deutschland. Wie sieht das Leben 30 Jahre später aus? Haben sie hier eine neue Heimat gefunden? Kann man die Verbindung zu der weit entfernten Familie über das Internet aufrechterhalten? Donnerstag, 11.9., 19.30 Uhr. Ort: Ciné, Karl-Liebknecht-Str. 109, Leipzig. Veranstalter: Museum der bildenden Künste Leipzig

»Die Hetze gegen Bürgergeldbezieher«. Vortrag und Diskussion mit dem Journalisten Sebastian Friedrich und Claudia Kratzsch von der Erwerbsloseninitiative »Basta«. Alle reden über Armut, aber niemand über Reichtum. Hetze gegen Bürgergeldbeziehende vertieft Gräben und löst nicht das Problem von Armut in unserem Land. Es sollte vielmehr darum gehen, wie Reiche einen gerechten Anteil an der Lösung von gesellschaftlichen Problemen leisten. Freitag, 12.9., 19 Uhr. Ort: Mehringhof Veranstaltungshof, Gneisenaustr. 2 a, Berlin. Veranstalter: Teilhabe Berlin