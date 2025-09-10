Gegründet 1947 Mittwoch, 10. September 2025, Nr. 210
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 10.09.2025, Seite 2 / Feuilleton
Kunst

Unterm Hammer

2_BM.JPG
Toby Melville/REUTERS

In London ist ein neues Werk des britischen Künstlers Banksy aufgetaucht. Das Graffito, das einen Richter zeigt, der mit seinem Hammer auf einen am Boden liegenden Demonstranten einschlägt, war am Montag am Queen’s Building zu sehen, einem Gebäude des Royal Courts of Justice. Es dürfte der Kommentar des Künstlers zu Massenprotesten gegen das Verbot der britischen propalästinensischen Gruppe »Palestine Action« sein, bei denen 900 Menschen festgenommen wurden. Banksy bestätigte die Echtheit des Bildes über seinen Instagram-Account. (dpa/jW)

