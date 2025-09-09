Buffalo. Die Buffalo Bills haben zum Start in die NFL-Saison ein spektakuläres Comeback abgeliefert und die Baltimore Ravens in letzter Sekunde besiegt. Beim 41:40 entschied ein Field Goal bei auslaufender Uhr die Partie zugunsten der Gastgeber um Quarterback Josh Allen, die bereits mit 15 Punkten hinten gelegen hatten, aber allein im Schlussviertel drei Touchdowns und insgesamt 22 Punkte erzielten. »Leute haben das Stadion verlassen. Das ist okay, aber hey, habt etwas Vertrauen nächstes Mal«, sagte Allen. (dpa/jW)