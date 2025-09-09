Gegründet 1947 Dienstag, 9. September 2025, Nr. 209
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 09.09.2025, Seite 16 / Sport
American Football

In letzter Sekunde

Buffalo. Die Buffalo Bills haben zum Start in die NFL-Saison ein spektakuläres Comeback abgeliefert und die Baltimore Ravens in letzter Sekunde besiegt. Beim 41:40 entschied ein Field Goal bei auslaufender Uhr die Partie zugunsten der Gastgeber um Quarterback Josh Allen, die bereits mit 15 Punkten hinten gelegen hatten, aber allein im Schlussviertel drei Touchdowns und insgesamt 22 Punkte erzielten. »Leute haben das Stadion verlassen. Das ist okay, aber hey, habt etwas Vertrauen nächstes Mal«, sagte Allen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro