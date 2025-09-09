Köln. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich zwiegespalten zu den Halbzeitpfiffen der Fans beim mühsamen 3:1 (1:1) der deutschen Fußballnationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Nordirland geäußert. Auf der einen Seite müsse man »Verständnis zeigen für die Fans, weil sie etwas anderes erwarten. Ich glaube, so ein Ticket kostet auch ein bisschen was, und sie wollen anderen Fußball sehen. Das kann ich nachvollziehen«, sagte er bei RTL: »Auf der anderen Seite kann ich auch sagen, solche Pfiffe bringen einen in der Halbzeit nicht allzu viel nach vorne.« Nach erfolgreichem Beginn war das deutsche Team gegen Mitte der ersten Halbzeit in Passivität verfallen und musste den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen. Das quittierten viele der 43.169 Zuschauer in der Kölner Arena mit Pfiffen zur Halbzeit. (dpa/jW)