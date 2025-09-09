Rick Davies, Sänger und Mitbegründer der britischen Rockband Supertramp, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte die Band am Montag auf ihrer Internetseite mit. Davies sei am Sonnabend in New York einer langjährigen Krankheit erlegen. Er litt an Knochenmarkkrebs. Mit Supertramp hatte Davies zahlreiche Welthits wie »­Dreamer«, »Bloody Well Right« oder »Goodbye Stranger«. Er hatte die Band 1969 mit Roger Hodgson gegründet. Gemeinsam komponierten sie fast alle Supertramp-Songs. Davies’ tiefere Stimme ergänzte den jugendlichen, fast geschlechtslosen Gesang Hodgsons. Als Höhepunkt ihres Schaffens gilt vielen Fans das sechste Album »Breakfast in America« von 1979. Vier Jahre später verließ Hodgson die Band. (dpa/jW)