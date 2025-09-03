Chefredakteur der Berliner Zeitung tritt ab
Berlin. Der Chefredakteur der Berliner Zeitung, Tomasz Kurianowicz, gibt die Leitung ab. Kurianowicz nehme sich eine »berufliche Auszeit«, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, teilte der Berliner Verlag mit. Zuvor hatte das Portal Medieninsider berichtet.
Philippe Debionne wird den Angaben zufolge zum 1. November übernehmen. Die stellvertretenden Chefredakteure Moritz Eichhorn und Daniel Cremer bleiben auf ihren Posten. Der 50jährige Debionne war bereits von 2009 bis 2022 in verschiedenen Positionen im Berliner Verlag tätig, unter anderem als Nachrichtenchef. Zuletzt stand er als Chefredakteur an der Spitze von Nordkurier und Schweriner Volkszeitung. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
