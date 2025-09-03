Gegründet 1947 Mittwoch, 3. September 2025, Nr. 204
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
02.09.2025, 19:22:31 / Feuilleton
Medien

Chefredakteur der Berliner Zeitung tritt ab

DuMont_verkauft_Berl_87105053.jpg
Sophia Kembowski/dpa

Berlin. Der Chefredakteur der Berliner Zeitung, Tomasz Kurianowicz, gibt die Leitung ab. Kurianowicz nehme sich eine »berufliche Auszeit«, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, teilte der Berliner Verlag mit. Zuvor hatte das Portal Medieninsider berichtet.

Philippe Debionne wird den Angaben zufolge zum 1. November übernehmen. Die stellvertretenden Chefredakteure Moritz Eichhorn und Daniel Cremer bleiben auf ihren Posten. Der 50jährige Debionne war bereits von 2009 bis 2022 in verschiedenen Positionen im Berliner Verlag tätig, unter anderem als Nachrichtenchef. Zuletzt stand er als Chefredakteur an der Spitze von Nordkurier und Schweriner Volkszeitung. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro