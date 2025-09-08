Vereinsleben
Berlin. Erst buhen und pfeifen die eigenen Fans Bob Hanning gnadenlos aus, beschimpfen ihn sogar. Dann verspotten auch noch die mitgereisten Magdeburger Anhänger den mächtigen Vereinsboss der Füchse Berlin. Im ersten Handballbundesligaspiel nach dem Rauswurf von Sportvorstand Stefan Kretzschmar und Trainer Jaron Siewert wurden die Füchse beim 32:39 vom Titelrivalen SC Magdeburg vorgeführt. Zwischenzeitlich lag der Champions-League-Sieger von der Elbe sogar mit zwölf Toren vorn. Schuld am Debakel hat in den Augen der Fans nur einer: Geschäftsführer Hanning. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Sport
-
Geglückte Revanchenvom 08.09.2025
-
Favoritenvom 08.09.2025