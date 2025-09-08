Veranstaltungen
»Neuer Wehrdienst und das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung«. Informationsabend. Der von der Bundesregierung geplante »neue Wehrdienst« dürfte der erste Schritt zur Wiederinkraftsetzung der allgemeinen Wehrdienstpflicht in Deutschland sein. Ein Beraterteam von DFG-VK und Pax Christi steht an diesem Abend für alle Fragen zur Verfügung. Mittwoch, 10.9., 19 Uhr. Ort: Haus Mondial, Fritz-Tillmann-Str. 9, Bonn. Veranstalter: DFG-VK und Pax Christi Bonn
»Das Deutsche demokratische Reich. Wie die extreme Rechte Geschichte und Demokratie zerstört«. Buchvorstellung mit dem Autor Volker Weiss. Geboten wird eine fundierte Zeitdiagnose zur AfD und der extremen Rechten, für die die Deutungshoheit über Geschichte und Gegenwart eine zentrale Rolle im »geistigen Bürgerkrieg« spielt. Mittwoch, 10.9., 19 Uhr. Ort: Capa-Haus, Jahnallee 61, Leipzig. Veranstalter: VVN-BdA Leipzig und RLS Sachsen
»500 Jahre Bauernkrieg«. Wochenendtagung an zwei Hauptschauplätzen in Bad Frankenhausen und Mühlhausen. Über Deutung und Bedeutung des Umbruchs von 1525 und erst recht der Persönlichkeit Thomas Müntzers stehen bürgerliche Positionen und Perspektiven dem marxistischen Geschichtsverständnis gegenüber. Anmeldung: Marx-Engels-Stiftung@t-online.de. Mehr Infos auf der Internetseite. Freitag, 12.9., 17 Uhr, bis Sonntag, 14.9. Ort: DJH Jugendherberge, Forsthaus 90 a, Kelbra. Veranstalter: Marx-Engels-Stiftung Wuppertal
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Träume finden, Träume lebenvom 08.09.2025
-
Berufkrautvom 08.09.2025
-
Kleines Museumvom 08.09.2025
-
Nachschlag: Monumentvom 08.09.2025
-
Vorschlagvom 08.09.2025
-
Ein Morgen in Bautzenvom 08.09.2025