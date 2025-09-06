Unter den Einsende­rinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/­­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Das unsichtbare Vorurteil. Antisemitismusdiskurse in der US-amerikanischen Linken nach 9/11« von Sina Arnold, erschienen in der Hamburger Edition.

Das Buch: »In den Heften und zwischen den Zeilen: ›Neue Deutsche Literatur‹ – eine Zeitschrift im deutsch-deutschen Geschichtsfeld 1953-2003« von Achim Roscher, erschienen in der Edition Schwarzdruck haben gewonnen: Babette Hechler aus Mörfelden-Walldorf und Peter Born aus Uckerland.