»Kriegstüchtig auf Kosten demokratischer Rechte?«. Vortrag und Diskussion. Mehr und mehr wird gefordert, die seit 2011 ausgesetzte Wehrpflicht für Männer ab 18 Jahren wieder einzuführen. Die Referenten stellen den aktuellen Planungsstand vor und sprechen über frühere erfolgreiche Verweigerungsformen. Dienstag, 9.9., 19 Uhr. Ort und Mitveranstalter: Jugend- und Stadtteilhaus Tesch, Max-Brauer-Allee 114, Hamburg.

»Der Bandera-Komplex«. Vortrag und Diskussion mit der jW-Autorin Susann Witt-Stahl. Der Ukraine-Konflikt erzeugt brandgefährliche politisch »Sachzwänge«. Banderisten und andere Faschisten bilden seit dem Sturz der gewählten Regierung im Jahr 2014 das Rückgrat des ukrainischen Militärs und des Sicherheitsapparats. Dienstag, 9.9., 19 Uhr. Ort: Die Pumpe, Haßstraße 22, Kiel. Veranstalter: DFG-VK Kiel

»Busse und Bahnen statt SUVs! Wie die Autofabriken für die Verkehrswende genutzt werden könnten«. Vortrag und Diskussion mit jW-Autor Stephan Krull vom Gesprächskreis »Zukunft Auto Umwelt Mobilität«. Immer größere Autos bauen, das ist alles, was VW, BMW und Daimler einfällt, um auf die Überproduktionskrise der Autoindustrie zu reagieren. Dabei könnten in ihren Fabriken auch die dringend für die Mobilitätswende benötigten Busse und Bahnen hergestellt werden. Mittwoch, 10.9., 19 Uhr. Ort: Luitpoldpark. München. Veranstalter: Mobilitätswendecamp München