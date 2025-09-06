Er hat es satt
Der frühere Kopf der englischen Popband The Smiths, Steven Patrick Morrissey, will laut einem Post auf seiner Website seine Rechte an der Band und ihrer Musik verkaufen. Damit hat der seit Jahrzehnten andauernde Streit zwischen Morrissey und den anderen Exmitgliedern um die Rechte an der Band einen neuen und höchst außergewöhnlichen Höhepunkt erreicht. Er habe jeglichen Kontakt zu seinen Exbandkollegen satt, schrieb der 66jährige. Die Band trennte sich 1987 im Streit. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Und dann kam Lucyvom 06.09.2025
-
Spaß mit der Abrissbirnevom 06.09.2025
-
Boudoir der Träumevom 06.09.2025
-
In neuer tiefer Liebevom 06.09.2025
-
Nachschlag: Ende zu Endevom 06.09.2025
-
Vorschlagvom 06.09.2025
-
Veranstaltungenvom 06.09.2025