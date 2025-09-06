Der frühere Kopf der englischen Popband The Smiths, Steven Patrick Morrissey, will laut einem Post auf seiner Website seine Rechte an der Band und ihrer Musik verkaufen. Damit hat der seit Jahrzehnten andauernde Streit zwischen Morrissey und den anderen Exmitgliedern um die Rechte an der Band einen neuen und höchst außergewöhnlichen Höhepunkt erreicht. Er habe jeglichen Kontakt zu seinen Exbandkollegen satt, schrieb der 66jährige. Die Band trennte sich 1987 im Streit. (dpa/jW)