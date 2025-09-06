Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. September 2025, Nr. 207
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 06.09.2025, Seite 11 / Feuilleton
Pop

Er hat es satt

Der frühere Kopf der englischen Popband The Smiths, Steven Patrick Morrissey, will laut einem Post auf seiner Website seine Rechte an der Band und ihrer Musik verkaufen. Damit hat der seit Jahrzehnten andauernde Streit zwischen Morrissey und den anderen Exmitgliedern um die Rechte an der Band einen neuen und höchst außergewöhnlichen Höhepunkt erreicht. Er habe jeglichen Kontakt zu seinen Exbandkollegen satt, schrieb der 66jährige. Die Band trennte sich 1987 im Streit. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro