Der italienische Modemacher Giorgio Armani ist tot. Der Besitzer des gleichnamigen Milliardenkonzerns starb im Alter von 91 Jahren, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Armani zählte zu den einflussreichsten Modeschöpfern der Welt. Bekannt wurde er durch Herrenmode in minimalistischen Schnitten mit gedeckten Farben. Armani ließ Hollywoodstars in Einzelkreationen glänzen, verkaufte in seinen Geschäften aber auch Parfüm und Jeans in großen Serien. Armanis Leichnam soll nach Angaben seines Modehauses ab Sonnabend in Mailand aufgebahrt werden. Auf Armanis Wunsch wird die Trauerzeremonie im privaten Kreis stattfinden. Der Bürgermeister von Mailand, Giuseppe Sala, kündigte für Montag einen Trauertag in der Stadt an. Armani kam am 11. Juli 1934 in Piacenza zur Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Familie nach Mailand, wo sich bis heute die Konzernzentrale befindet. Nach dem Abitur begann er ein Medizinstudium, das er nach zwei Jahren abbrach. Die ersten Schritte in der Welt der Mode machte er in den 60er Jahren als Schaufensterdekorateur und Einkäufer für die italienische Kaufhauskette La Rinascente. Die ersten eigenen Entwürfe lieferte er im Unternehmen von Nino Cerruti. Eine fertige Ausbildung hatte er in seinem Metier nicht. (dpa/jW)