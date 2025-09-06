Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. September 2025, Nr. 207
Aus: Ausgabe vom 06.09.2025, Seite 10 / Feuilleton
Diebstahl

Für die neue Wohnung

Im Porzellanmuseum Adrien Dubouché in Limoges in Südwestfrankreich sind drei einzigartige chinesische Porzellanobjekte gestohlen worden. Laut Museum handelt es sich um zwei Objekte aus dem 14. und 15. Jahrhundert der chinesischen Manufaktur Jingdezhen sowie um eine Vase aus dem 18. Jahrhundert. Der Versicherungswert wird mit mehr als 6,5 Millionen Euro angegeben. Das Nationalmuseum Adrien Dubouché besitzt die weltweit größte Sammlung von Limoges-Porzellan sowie 18.000 Werke, die die Entwicklung der Keramik von der Antike bis in die Gegenwart zeigen. (dpa/jW)

