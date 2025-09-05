Schuld eingeräumt
Im Zusammenhang mit dem Tod von »Friends«-Star Matthew Perry hat eine Drogenlieferantin vor Gericht in Kalifornien ihre Schuld eingeräumt. Die als »Ketamin-Königin« bekannte Frau plädierte in fünf Anklagepunkten auf schuldig, wie US-Medien berichteten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte die 42jährige unter anderem das Ketamin geliefert, das im Oktober 2023 zum Tod des Schauspielers führte. Der Frau droht eine Höchststrafe von 65 Jahren Gefängnis. Das Strafmaß soll im Dezember verkündet werden. (dpa/jW)
