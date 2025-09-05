Am Donnerstag hat das 50. Toronto International Film Festival (TIFF) begonnen. Eröffnet wird die Jubiläumsausgabe am Abend (Ortszeit) mit der Premiere von »John Candy: I Like Me«, einer Hommage an den kanadischen Comedian. Insgesamt stehen bis 14. September mehr als 290 Filme aus knapp 50 Ländern auf dem Programm. Am Sonntag in einer Woche (14.9.) wird der TIFF-Siegerfilm verkündet, den in Toronto traditionell das Publikum wählt. Zu den prominenten Gästen zählen Angelina Jolie, die im Modedrama »Couture« zu sehen ist, sowie Russell Crowe, der in »Nuremberg« den Nazipolitiker und Kriegsverbrecher Hermann Göring spielt. Auch deutsches Kino spielt eine Rolle. Premiere feiern Joscha Bongards »Babystar« und Agnieszka Hollands »Franz« über Franz Kafka. Die deutsche Schauspielerin Nina Hoss erhält den TIFF Tribute Performer Award und ist zudem in Nia DaCostas »Hedda« zu sehen (dpa/jW)