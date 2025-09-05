Gegründet 1947 Freitag, 5. September 2025, Nr. 206
Aus: Ausgabe vom 05.09.2025, Seite 10 / Feuilleton
Preis

Für die Literatur

Der Julius-Campe-Preis des Verlags Hoffmann und Campe geht an den Schauspieler Jannis Niewöhner (33). Die Auszeichnung würdigt Persönlichkeiten und Institutionen, die sich um die Literaturkritik oder Literaturvermittlung verdient gemacht haben. »Jannis Niewöhner ist einer der begabtesten und erfolgreichsten Schauspieler seiner Generation, der in zahlreichen Literaturverfilmungen in die Rolle von tragenden Figuren aus herausragenden literarischen Werken schlüpft«, sagte Tim Jung, verlegerischer Geschäftsführer von Hoffmann und Campe. Die Preisverleihung ist am 17. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse geplant. Jannis Niewöhner feierte seinen Durchbruch mit der Fantasy-Trilogie »Rubinrot«, »Saphirblau« und »Smaragdgrün«, er spielte seither in zahlreichen Filmen mit. Derzeit ist er in Mia Maariel Meyers »22 Bahnen« zu sehen. (dpa/jW)

