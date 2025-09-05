Ludovic Marin/ Pool Photo via AP/dpa Der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine Steve Witkoff mit Emmanuel Macron und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Donnerstag in Paris

In Paris haben am Donnerstag Vertreter von etwa 30 westlichen Regierungen darüber beraten, wie eventuelle »Sicherheitsgarantien« für die Ukraine ausgestaltet werden könnten. Persönlich in die französische Hauptstadt gekommen waren jedoch nur fünf Staats- und Regierungschefs; der große Rest, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz, nahm per Videoschaltung teil. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez sagte in letzter Minute ab, angeblich wegen eines technischen Defekts an seinem Flugzeug.

26 Länder seien bereit, Truppen zur Absicherung eines Waffenstillstands oder Friedens in der Ukraine einzusetzen, erklärte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach Abschluss der Beratungen. Diese Staaten hätten sich formell verpflichtet, Truppen in der Ukraine zu stationieren oder auf dem Land, auf See oder in der Luft präsent zu sein, um das Land nach einem Kriegsende zu stärken und einen Frieden abzusichern. Aus der Bundesregierung waren im Vorfeld der Verhandlungen »große Vorbehalte« bezüglich einer deutschen Beteiligung an einer solchen Truppe geäußert worden; die Bundeswehr wolle sich auf technische und militärische Unterstützung der Kiewer Armee konzentrieren.

»Diese Streitmacht hat weder den Willen noch das Ziel, Kriege gegen Russland zu führen, sondern soll den Frieden sichern und ein klares strategisches Signal setzen«, behauptete Macron. Die Truppen würden nicht an der Frontlinie zum Einsatz kommen.

Russland hatte demgegenüber bereits im Vorfeld erneut deutlich gemacht, dass es eine Stationierung von NATO-Truppen in der Ukraine auf keinen Fall hinnehmen wolle. Über derartige Überlegungen werde Russland nicht einmal diskutieren, sagte Außenamtssprecherin Marija Sacharowa am Rande eines Wirtschaftsforums in Wladiwostok. Eine solche westliche Truppe werde die Lage nicht stabilisieren, sondern destabilisieren.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte reagierte auf diese Aussage mit der rhetorischen Gegenfrage, warum sich der Westen überhaupt auf solche russischen Vorbehalte einlasse. Rutte sagte in Prag, Russland habe in der Frage der westlichen Truppen nichts mitzureden, es sei Sache der Ukraine, sich ihre Bündnispartner und die Form von deren Unterstützung auszuwählen.