Armando Franca/AP/dpa

Nach dem schweren Unfall einer Standseilbahn hat die portugiesische Regierung am Donnerstag einen nationalen Trauertag ausgerufen. Die Bahn war aus bisher ungeklärter Ursache am Mittwoch abend in der Hauptstadt Lissabon entgleist und gegen ein Haus geprallt. 16 Menschen starben. Von Gewerkschaftsseite wurde über Probleme mit der Spannung des Zugseils der Bahn berichtet, die das Bremsen erschwert hätten. Ob das die Ursache sein könnte, sei aber noch unklar, sagte ein Gewerkschaftsfunktionär im örtlichen Fernsehen. (AFP/Reuters/jW)