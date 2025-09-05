Gegründet 1947 Freitag, 5. September 2025, Nr. 206
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 05.09.2025, Seite 1 / Ausland
Abschiebepolitik

Gefängnisinsel für Australien

Canberra einigt sich mit Pazifikstaat Nauru auf Abschiebungen von Menschen ohne Papiere
Von Mawuena Martens
AUSTRALIA-ASYLUM.JPG
David Gray/REUTERS
»Insel der Verzweiflung« betitelte Amnesty International bereits 2016 einen Bericht über Nauru

Eine strikte – und teils offen rassistische – Einwanderungs- und Abschiebepolitik gehört zur Geschichte Australiens. Passé ist das jedoch nicht. So hat sich Canberra mit dem kleinen Inselstaat Nauru im Pazifischen Ozean jüngst auf ein sogenanntes Migrationsabkommen geeinigt. Das heißt, Menschen, derer sich das Land entledigen will, werden nach Nauru verfrachtet. Konkret handelt es sich um Personen ohne Aufenthaltserlaubnis für Australien, aber ohne ein Land, in das sie abgeschoben werden können. Dafür soll Nauru jährliche Zahlungen bei einer möglichen Laufzeit von 30 Jahren erhalten – insgesamt umgerechnet 1,4 Milliarden Euro, wie AFP am Donnerstag berichtete. Unterzeichnet ist das Abkommen noch nicht, am Mittwoch fand eine Senatsanhörung zu dem Thema in Canberra statt.

In diesem Zuge sagte die Leiterin der Einwanderungsabteilung des australischen Innenministeriums: »Es liegt im Interesse beider Länder, das Verfahren so reibungslos wie möglich zu bewältigen.« Auch Naurus Präsident David Adeang hatte in einem Statement am Sonntag angegeben, Australien werde die »langfristige wirtschaftliche Resilienz« seines Landes unterstützen. Bereits im Februar hatte Australien eine unbekannte Summe an Nauru für die Aufnahme von drei Verurteilten bezahlt. Zwei Jahre zuvor hatte ein Gericht des Landes geurteilt, dass eine Internierung auf unbestimmte Zeit nicht rechtens sei, woraufhin 220 Menschen freigelassen werden mussten. Offiziell soll es sich nun um die Abschiebung von 354 Personen handeln, doch Geflüchtetenorganisationen befürchten, dass die Vereinbarung die Abschiebung von mehreren tausend Personen ermöglicht.

Nauru gilt als einer der kleinsten Staaten der Welt. Aufgrund des Abbaus von Phosphor galt es in den 70er Jahren, kurz nach der Unabhängigkeit von Australien, als reich. Doch mittlerweile ist das Vorkommen fast vollständig ausgebeutet, 80 Prozent der Landfläche sind zerstört und unfruchtbar. Das wenige Land, das Nauru noch bleibt, ist durch den Meeresspiegelanstieg infolge des Klimawandels bedroht.

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

 

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro