Gefängnisinsel für AustralienVon Mawuena Martens
Eine strikte – und teils offen rassistische – Einwanderungs- und Abschiebepolitik gehört zur Geschichte Australiens. Passé ist das jedoch nicht. So hat sich Canberra mit dem kleinen Inselstaat Nauru im Pazifischen Ozean jüngst auf ein sogenanntes Migrationsabkommen geeinigt. Das heißt, Menschen, derer sich das Land entledigen will, werden nach Nauru verfrachtet. Konkret handelt es sich um Personen ohne Aufenthaltserlaubnis für Australien, aber ohne ein Land, in das sie abgeschoben werden können. Dafür soll Nauru jährliche Zahlungen bei einer möglichen Laufzeit von 30 Jahren erhalten – insgesamt umgerechnet 1,4 Milliarden Euro, wie AFP am Donnerstag berichtete. Unterzeichnet ist das Abkommen noch nicht, am Mittwoch fand eine Senatsanhörung zu dem Thema in Canberra statt.
In diesem Zuge sagte die Leiterin der Einwanderungsabteilung des australischen Innenministeriums: »Es liegt im Interesse beider Länder, das Verfahren so reibungslos wie möglich zu bewältigen.« Auch Naurus Präsident David Adeang hatte in einem Statement am Sonntag angegeben, Australien werde die »langfristige wirtschaftliche Resilienz« seines Landes unterstützen. Bereits im Februar hatte Australien eine unbekannte Summe an Nauru für die Aufnahme von drei Verurteilten bezahlt. Zwei Jahre zuvor hatte ein Gericht des Landes geurteilt, dass eine Internierung auf unbestimmte Zeit nicht rechtens sei, woraufhin 220 Menschen freigelassen werden mussten. Offiziell soll es sich nun um die Abschiebung von 354 Personen handeln, doch Geflüchtetenorganisationen befürchten, dass die Vereinbarung die Abschiebung von mehreren tausend Personen ermöglicht.
Nauru gilt als einer der kleinsten Staaten der Welt. Aufgrund des Abbaus von Phosphor galt es in den 70er Jahren, kurz nach der Unabhängigkeit von Australien, als reich. Doch mittlerweile ist das Vorkommen fast vollständig ausgebeutet, 80 Prozent der Landfläche sind zerstört und unfruchtbar. Das wenige Land, das Nauru noch bleibt, ist durch den Meeresspiegelanstieg infolge des Klimawandels bedroht.
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Portugal trauertvom 05.09.2025
-
Beratungen über Ukraine-Hilfevom 05.09.2025
-
Schikane in Chicagovom 05.09.2025
-
»Ein Gegenstand ernster Sorge«vom 05.09.2025
-
Quo vadis Bolsonaro?vom 05.09.2025
-
Perus frühere Premierin wieder freivom 05.09.2025