Berlin. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bleibt Sprecher des Präsidiums der Deutschen Fußballiga (DFL). Der 66jährige wurde bei der DFL-Generalversammlung in Berlin von den Vertretern der 36 Proficlubs aus der ersten und zweiten Bundesliga einstimmig ohne Gegenkandidaten in seinem Amt bestätigt. Satzungsgemäß ist er damit auch weiterhin Aufsichtsratsvorsitzender der DFL GmbH, die neue Amtszeit beträgt vier Jahre.

Beim BVB scheidet er im Herbst als Geschäftsführer aus und strebt bei der Mitgliederversammlung im November die Präsidentschaft des Traditionsclubs an. Der Sauerländer ist durch seine Position bei der DFL auch Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes. Zudem ist Watzke Mitglied des Exekutivkomitees der Europäischen Fußballunion UEFA. (dpa/jW)