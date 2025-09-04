Ricardo Rubio/Europa Press/imago

Mitglieder spanischer Forstfeuerwehren protestieren am Mittwoch vor dem Finanzministerium in Madrid. Ihre Forderung: Aufnahme von Verhandlungen über eine Vereinbarung, mit der die Unsicherheit ihrer Beschäftigungssituation beseitigt wird. Die Angehörigen der Forstbrigaden sind bei einer mehrheitlich dem Staat gehörenden Firma angestellt, die bisher etwa 1.300 Euro im Monat bezahlt. Bereits im Juli hatten die Feuerwehren gestreikt. (jW)