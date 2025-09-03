Berlin. Sportvorstand Stefan Kretzschmar wird seinen Vertrag bei den Füchsen Berlin nicht verlängern und den deutschen Meister nach Saisonende verlassen. Seine Entscheidung teilte der 52jährige auf Instagram mit. Vorausgegangen waren wochenlange Spannungen zwischen dem ehemaligen Handballnationalspieler und Füchse-Boss Bob Hanning. »Öffentliche Diskussionen um die strategische Ausrichtung tun dem Verein nicht gut. Um den medialen Druck zu nehmen und den Fokus auf unsere ambitionierten Ziele in dieser Saison zu lenken, gebe ich meine Entscheidung heute bekannt. Bis Juni 2026 werde ich mit voller Leidenschaft arbeiten und kämpfen, um diese Ziele zu erreichen«, schrieb Kretzschmar. (dpa/jW)