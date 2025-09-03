Veranstaltungen
»Genozid in Gaza mit deutscher Beteiligung: Was tun?« Viele Menschenrechtsorganisationen stufen das Geschehen nicht allein als Krieg, sondern als Genozid ein. Deutschland ist der zweitgrößte Waffenlieferant Israels und leistet von Anfang an politische Unterstützung. Donnerstag, 4.9., 19 Uhr. Ort: Saalbau Südbahnhof, Hedderichstr. 51, Frankfurt am Main. Veranstalter: ATTAC, DIDF, DKP und viele andere
»150 Jahre Gothaer Parteitag und Marx’ Kritik des Gothaer Programms«. Tagung. Anmeldung: slivi@arbeitundleben-thueringen.de. Sonnabend, 6.9., 10 Uhr. Ort: Tivoli, Am Tivoli 3, Gotha. Veranstalter: »Arbeit und Leben Thüringen« und andere
»Deutsche Besatzung in Frankreich. Kollaboration, Widerstand und deutsche Nachkriegskarrieren«. Buchvorstellung mit Autor Gerhard Bökel, ehemaliger hessischer Innenminister. In seinem 2022 erschienenen Buch beschreibt er die Kollaboration, den Widerstand und die Nachkriegskarrieren von Akteuren und Tätern. Freitag, 5.9., 19 Uhr. Ort: Club Voltaire, Frankfurt am Main. Veranstalter: KunstGesellschaft
»›Unerbittlich das Richtige zeigend‹ – Helene Weigel zum 125. Geburtstag von Helene Weigel«. Vortrag und Gespräch. Im Rahmen der Sonderausstellung »Helli in zeitgenössischer Kunst des 20. Jahrhunderts« erinnern Juliane Grützmacher und Iliane Thiemann mit Vortrag und Gespräch an die Schauspielerin und Intendantin. Sonnabend, 6.9., 16 Uhr. Ort und Veranstalter: Brecht-Weigel-Haus, Bertolt-Brecht-Str. 30, Buckow
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Rotlicht: Tabuvom 03.09.2025
-
Nachschlag: Unschlittvom 03.09.2025
-
Vorschlagvom 03.09.2025
-
Probieren, studieren, transkribierenvom 03.09.2025
-
Rickelt, Hallervorden, Schmutzer, Tichavom 03.09.2025
-
Im Umkreis des Unheimlichenvom 03.09.2025
-
Tiefschürfende Erkenntnissevom 03.09.2025