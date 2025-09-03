Sertac Kayar/REUTERS

In Diyarbakır im Südosten der Türkei sind am Montag Zehntausende zum Antikriegstag auf die Straße gegangen. Eine Friedensbotschaft des inhaftierten Gründers der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan, wurde verlesen. Um die von Öcalan angestoßene Entwaffnung der Guerilla voranzubringen, forderte die Vorsitzende der Dem-Partei, Tülay Hatimoğulları, vom Parlament konkrete Schritte für eine Lösung der kurdischen Frage. »Weder Frieden noch Demokratie werden uns auf dem Silbertablett serviert«, rief die Politikerin zur Organisierung an der Basis auf. (jW)