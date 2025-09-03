Für den Frieden
In Diyarbakır im Südosten der Türkei sind am Montag Zehntausende zum Antikriegstag auf die Straße gegangen. Eine Friedensbotschaft des inhaftierten Gründers der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan, wurde verlesen. Um die von Öcalan angestoßene Entwaffnung der Guerilla voranzubringen, forderte die Vorsitzende der Dem-Partei, Tülay Hatimoğulları, vom Parlament konkrete Schritte für eine Lösung der kurdischen Frage. »Weder Frieden noch Demokratie werden uns auf dem Silbertablett serviert«, rief die Politikerin zur Organisierung an der Basis auf. (jW)
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
»Die Gefahr des Sturzes Arévalos besteht weiterhin«vom 03.09.2025
-
Gefangen, gefoltert, krankvom 03.09.2025
-
Anerkennung unter Vorbehaltvom 03.09.2025
-
Mit Militärparade und Amnestievom 03.09.2025
-
Maulkorb für Pressevom 03.09.2025
-
Schweigend gegen Vučićvom 03.09.2025