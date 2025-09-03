Gegründet 1947 Mittwoch, 3. September 2025, Nr. 204
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 03.09.2025, Seite 2 / Ausland
Antikriegstag

Für den Frieden

2_BM.JPG
Sertac Kayar/REUTERS

In Diyarbakır im Südosten der Türkei sind am Montag Zehntausende zum Antikriegstag auf die Straße gegangen. Eine Friedensbotschaft des inhaftierten Gründers der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan, wurde verlesen. Um die von Öcalan angestoßene Entwaffnung der Guerilla voranzubringen, forderte die Vorsitzende der Dem-Partei, Tülay Hatimoğulları, vom Parlament konkrete Schritte für eine Lösung der kurdischen Frage. »Weder Frieden noch Demokratie werden uns auf dem Silbertablett serviert«, rief die Politikerin zur Organisierung an der Basis auf. (jW)

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

 

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro