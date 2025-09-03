Sven Eckelkamp/IMAGO Immer mehr: 88 Milliarden Euro gaben die EU-Staaten 2024 für Rüstungsgüter aus, in diesem Jahr sollen es mehr als 100 Milliarden sein

Die EU bewaffnet sich weiter. Im vergangenen Jahr wurden von den 27 Mitgliedstaaten des Bündnisses insgesamt 343 Milliarden Euro für Militärausgaben aufgewendet. Das teilte die »Verteidigungsagentur« der EU (European Defense Agency, EDA) in ihrem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht mit. Die Staaten gaben demnach 19 Prozent mehr für ihre Armeen aus als noch im Jahr 2023, hieß es weiter. Im laufenden Jahr werde der Rekordwert aber noch einmal um knapp 40 Milliarden Euro übertroffen, prognostizierte die EDA.

Insgesamt 381 Milliarden Euro – und für den gewünschten Kriegskurs der NATO reicht das noch nicht. Um das gewünschte Aufrüstungsziel des transatlantischen Kriegsbündnisses zu erreichen, seien noch »größere Anstrengungen« und jährliche Ausgaben von insgesamt mehr als 630 Milliarden Euro notwendig, erklärte EDA-Generalsekretär André Denk. Die erreichten Aufwendungen der EU-Staaten empfand der Bundeswehr-Generalmajor allerdings schon als »ermutigend«. 19 Mitgliedstaaten haben bereits Mittel des EU-Rüstungsfonds beantragt.

Im Jahr 2024 haben sechzehn EU-Staaten ihre Militärausgaben um mehr als zehn Prozent erhöht. Dem EDA-Bericht zufolge gaben die Mitgliedstaaten pro Soldatenkopf einen Rekordwert von 249.000 Euro aus, eine annähernde Verdopplung gegenüber dem Wert von 2014 (138.000). Allein für Rüstungsgüter wurden demnach 88 Milliarden Euro ausgegeben, im laufenden Jahr soll der Wert die Marke von 100 Milliarden Euro reißen. Erstmals werde das Staatenbündnis zusammen mehr als zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für das Militär ausgeben.

Die 130 Milliarden Euro wären für Hardliner des Kriegskurses noch nicht genug. »Dies muss das Zeitalter der europäischen Verteidigung sein«, erklärte EDA-Leiterin und EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas mit Erscheinen des Berichts. »Verteidigung« sei »kein nettes Extra mehr, sondern von grundlegender Bedeutung für den Schutz unserer Bürger«. Die EU setze »alle zur Verfügung stehenden finanziellen und politischen Hebel in Bewegung«, um Mitgliedstaaten »und europäische Unternehmen bei diesem Bemühen zu unterstützen«.