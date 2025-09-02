Gegründet 1947 Dienstag, 2. September 2025, Nr. 203
Aus: Ausgabe vom 02.09.2025, Seite 16 / Sport
Fußball

Teure Trennung

Liverpool. Der Rekordtransfer von Alexander Isak zum FC Liverpool geht übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Schlusstag der Wechselperiode doch noch über die Bühne. Der englische Meister habe sich mit Newcastle United nach wochenlangen Verhandlungen über eine Ablöse in Höhe von rund 130 Millionen Pfund (150 Millionen Euro) geeinigt, wie unter anderem die Portale The Athletic und Sky Sports News sowie Transferexperte Fabrizio Romano berichteten. Damit wäre der 25jährige Schwede bei Vertragsabschluss der teuerste Wechsel der Premier-League-Geschichte. Um den Isak-Wechsel hatte es zuletzt viel Wirbel gegeben. Der Torjäger wollte unbedingt nach Liverpool und erhöhte mit seinem Verhalten und seinen Aussagen den Druck auf Newcastle. »Die Wahrheit ist, dass Versprechen gemacht wurden und der Klub meine Position schon lange kennt«, hatte der frühere Profi von Borussia Dortmund bei Instagram geschrieben. »Wenn Versprechen gebrochen werden und Vertrauen verloren geht, kann die Beziehung nicht weitergehen.« Dann sei eine Trennung das Beste. (dpa/jW)

