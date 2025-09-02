Aus: Ausgabe vom 02.09.2025, Seite 16 / Sport
Tennis
Das Licht ausmachen
New York City. Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat bei den US Open eine Sensation gegen Novak Djokovic verpasst. Im Achtelfinale musste sich der Warsteiner dem Grand-Slam-Rekordsieger nach einer einseitigen Partie mit 3:6, 3:6, 2:6 geschlagen geben. Nach dem überraschend frühen Scheitern von Alexander Zverev ist damit auch der letzte verbliebene deutsche Tennisprofi beim Turnier in New York ausgeschieden. (sid/jW)
