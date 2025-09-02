Kurzer Auftritt
Leverkusen. Fußballvizemeister Bayer Leverkusen hat sich nach nur zwei Bundesligaspielen von seinem Trainer Erik ten Hag getrennt und damit für einen Negativrekord gesorgt. Der Klub bestätigte am Montag die Freistellung des 55jährigen Niederländers, der erst im Sommer als Nachfolger des Erfolgstrainers Xabi Alonso ins Rheinland gekommen war. »Die Trainingsarbeit wird vorläufig der Assistenztrainerstab übernehmen«, ließ Bayer wissen. So schnell wie Leverkusen entließ in der Bundesligageschichte bislang kein anderer Klub einen Trainer, der erst im Sommer verpflichtet worden war. (sid/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Sport
-
Aus dem Sommerschlaf erwachtvom 02.09.2025
-
Westend Girlsvom 02.09.2025