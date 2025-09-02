Leverkusen. Fußballvizemeister Bayer Leverkusen hat sich nach nur zwei Bundesligaspielen von seinem Trainer Erik ten Hag getrennt und damit für einen Negativrekord gesorgt. Der Klub bestätigte am Montag die Freistellung des 55jährigen Niederländers, der erst im Sommer als Nachfolger des Erfolgstrainers Xabi Alonso ins Rheinland gekommen war. »Die Trainingsarbeit wird vorläufig der Assistenztrainerstab übernehmen«, ließ Bayer wissen. So schnell wie Leverkusen entließ in der Bundesligageschichte bislang kein anderer Klub einen Trainer, der erst im Sommer verpflichtet worden war. (sid/jW)