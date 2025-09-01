Gegründet 1947 Montag, 1. September 2025, Nr. 202
Aus: Ausgabe vom 01.09.2025, Seite 6 / Ausland
Jemen

Israel tötet Ansarollah-Minister

Sanaa. Nach der gezielten Tötung des Premiers der jemenitischen Ansarollah, Ahmed Al-Rahaui, sowie weiterer Minister durch Israel am Donnerstag haben Dutzende Menschen in der Hauptstadt Sanaa gegen Israel und in Solidarität mit den Palästinensern protestiert (siehe Bild vom Freitag). Am Sonnabend hatte der Chef der Organisation, Abdel Malik Al-Huthi, erklärt, die Miliz werde den Kampf gegen Israel auch nach dem Tod des Ministerpräsidenten fortsetzen. Seit Beginn des Gazakriegs im Oktober 2023 greifen die Ansarollah vor allem Handelsschiffe im Roten Meer mit Bezug zu Israel sowie das Land selbst an. Erklärtes Ziel ist dabei die Unterstützung der Palästinenser. Israel wie auch die USA haben wiederholt den Jemen bombardiert. Am Sonntag berichtete das Welternährungsprogramm, örtliche Einsatzkräfte hätten einen Mitarbeiter festgenommen.(dpa/jW)

