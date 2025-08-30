USA: Vor UN-Generalversammlung diplomatische Schikanen gegen Palästinenser

Wolfgang Kumm/dpa Anreise zur UN-Generalversammlung eventuell nicht möglich: Mahmud Abbas, Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde (Berlin, 16.8.2022)

Washington/New York. Das US-Außenministerium widerruft wenige Wochen vor der UN-Vollversammlung in New York Visa für palästinensische Vertreter. Zudem werden keine neuen Visa erteilt, wie aus einer Mitteilung des US-Außenministeriums vom Freitag hervorgeht. Betroffen sind demnach Mitglieder der PLO und Repräsentanten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA). Die PLO ist die offizielle Vertretung des palästinensischen Volkes auf internationaler Ebene. Israels Außenminister Gideon Saar begrüßte den Schritt in einem Post auf der Plattform X.

Unklar war zunächst, ob damit auch dem palästinensischen Präsidenten und PA-Chef Mahmud Abbas die Einreise in die Vereinigten Staaten zur UN-Vollversammlung verwehrt werden könnte. Ausgenommen von den Visa-Einschränkungen ist laut Mitteilung die offizielle Vertretung der PA bei den Vereinten Nationen. Diese hat einen Beobachterstatus und ist kein volles UN-Mitglied.

Mehrere Staaten, darunter Frankreich, Kanada und Australien, hatten zuletzt angekündigt, bei der UN-Generalversammlung einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Die israelische Regierung lehnt eine solche Anerkennung grundsätzlich ab.

Bereits Ende Juli hatten die USA Visa-Sanktionen gegen die PLO und die PA verhängt. Neu ist, dass nun auch bereits erteilte Einreisegenehmigungen eingezogen werden. Die Organisation und die Behörde müssten zunächst »Terrorismus konsequent ablehnen«, ehe sie als »Partner im Friedensprozess« in Betracht gezogen werden könnten, »begründete« das US-Außenministerium die Entscheidung. (dpa/jW)