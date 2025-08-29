Treffen von Macron und Merz vor Ministerrat
Toulon. Zur Vorbereitung des deutsch-französischen Ministerrats sind Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron diesen Donnerstag abend in dessen Sommerresidenz Fort de Brégançon an der Côte d'Azur zusammengekommen. Dabei haben sie unter anderem die Lage in der Ukraine erörtert, wie Agenturen meldeten.
Am Freitag folgen dann die eigentlichen Regierungskonsultation in Toulon, an denen jeweils zehn Minister aus beiden Ländern teilnehmen. Im Mittelpunkt sollen die Wirtschafts- und Sicherheitspolitik stehen. Es ist das erste deutsch-französische Treffen in diesem Format seit dem Regierungswechsel in Berlin. Die Beratungen werden von einer Regierungskrise in Frankreich überschattet. Premier François Bayrou will am 8. September im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Erwartet wird der Fall der Regierung.
Am Freitag nachmittag folgt noch der deutsch-französische Verteidigungs- und Sicherheitsrat, bei dem über die Herstellung von Waffensystemen in Europa sowie deutsch-französische Rüstungsvorhaben gesprochen werden soll. (dpa/jW)
