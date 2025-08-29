Hau Dinh/AP/dpa Hat Turnschuhe zu einem Hype gemacht ...

Englewood Cliffs. Der US-Sportartikelhersteller Nike plant einem Medienbericht zufolge den Abbau von rund einem Prozent seines Personals. Dies sei Teil des Sanierungsplans unter Konzernchef Elliott Hill, berichtete der Sender CNBC am Donnerstag unter Berufung auf eine Mitteilung des Unternehmens. Die Entlassungen beträfen keine Standorte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Auch die Tochter Converse sei vom Stellenabbau ausgenommen.

Wie viele Stellen genau betroffen sind, sei unklar. Nike hatte bereits im Februar vergangenen Jahres einen Abbau von zwei Prozent der Stellen bzw. von mehr als 1.600 Arbeitsplätzen angekündigt, um angesichts einer schwächeren Nachfrage die Kosten zu senken. Zum 31. Mai 2025 beschäftigte der Konzern weltweit rund 77.800 Mitarbeiter, einschließlich des Einzelhandels und Teilzeitkräften. Eine Stellungnahme von Nike lag zunächst nicht vor.(Reuters/jW)