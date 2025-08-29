Stringer/Reuters Ein militärisches Ziel? Durch israelischen Luftangriff zerstörte Tankstelle in Sanaa, 25. August 2025

Tel Aviv. Israel hat erneut die Ansarollah im Jemen angegriffen. Die Streitkräfte hätten ein »militärisches Ziel« in der Region Sanaa »präzise getroffen«, hieß es am Donnerstag von Militärseite. Man reagiere damit auf die zahlreichen Raketen- und Drohnenangriffe, mit denen die Ansarollah versuchten, »die regionale Stabilität zu untergraben und die globale Freiheit der Schiffahrt zu stören«. Der jemenitische Sender Al-Masira meldete die israelischen Angriffe vom Donnerstag im Onlinedienst X. Zuvor hatten sich die Ansarollah zu einem Raketenangriff auf Israel am Mittwoch bekannt, der allerdings von der israelischen Luftabwehr vereitelt worden sei.

Die Ansarollah kontrollieren einen Großteil des Jemen und haben im November 2023 eine Blockade über das Rote Meer verhängt, um ein Ende des Gazakrieges durchzusetzen. Bei israelischen Angriffen am Montag waren nach Angaben der Ansarollah in der von ihnen kontrollierten Hauptstadt Sanaa zehn Menschen getötet und mehr als 90 verletzt worden. Die Ansarollah werden neben der Hisbollah im Libanon und der Hamas im Gazastreifen zur sogenannten Achse des Widerstands um den Iran gezählt. Mit den USA besteht angeblich seit einigen Monaten ein Stillhalteabkommen. (AFP/jW)