Gegründet 1947 Freitag, 29. August 2025, Nr. 200
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
28.08.2025, 19:38:54 / Ausland
Nahostkonflikt

UN-Sicherheitsrat beschließt Ende der Libanon-Friedensmission für 2027

+ Update 20:07 +
Libanon_86977781.jpg
Hussein Malla/AP/dpa
Französische UN-Friedenstruppen an einem »Mistral«-Luftabwehrsystem bei der Inspektion ihres Stützpunktes in Deir Kifa im Südlibanon (20.8.2025)

New York. Die UN-Friedensmission im Süden des Libanon wird 2027 beendet. Das beschloss der UN-Sicherheitsrat in New York am Donnerstag im Zuge einer letzten Mandatsverlängerung für die Mission UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) bis Ende 2026. Die UN-Blauhelme sollen demnach den Libanon, wie von Israel und den USA gefordert und nun nach Vorlage der entsprechenden Resolution von seiten Frankreichs entschieden, im Verlauf des Jahres 2027 verlassen. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro