UN-Sicherheitsrat beschließt Ende der Libanon-Friedensmission für 2027
New York. Die UN-Friedensmission im Süden des Libanon wird 2027 beendet. Das beschloss der UN-Sicherheitsrat in New York am Donnerstag im Zuge einer letzten Mandatsverlängerung für die Mission UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) bis Ende 2026. Die UN-Blauhelme sollen demnach den Libanon, wie von Israel und den USA gefordert und nun nach Vorlage der entsprechenden Resolution von seiten Frankreichs entschieden, im Verlauf des Jahres 2027 verlassen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
