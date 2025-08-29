+ Update 20:07 +

Hussein Malla/AP/dpa Französische UN-Friedenstruppen an einem »Mistral«-Luftabwehrsystem bei der Inspektion ihres Stützpunktes in Deir Kifa im Südlibanon (20.8.2025)

New York. Die UN-Friedensmission im Süden des Libanon wird 2027 beendet. Das beschloss der UN-Sicherheitsrat in New York am Donnerstag im Zuge einer letzten Mandatsverlängerung für die Mission UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) bis Ende 2026. Die UN-Blauhelme sollen demnach den Libanon, wie von Israel und den USA gefordert und nun nach Vorlage der entsprechenden Resolution von seiten Frankreichs entschieden, im Verlauf des Jahres 2027 verlassen. (AFP/jW)