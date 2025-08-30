Gegründet 1947 Sa. / So., 30. / 31. August 2025, Nr. 201
Rosa-Luxemburg-Konferenz

Auf zur Konferenz!

Von RLK-Kollektiv
Montage: jW/MIS. Material: IMAGO/Vira Simon, IMAGO/Silas Stein
Auf der kommenden Rosa-Luxemburg-Konferenz wollen wir über Rüstungswahn und mediale Mobilmachung diskutieren

Die nächste, 31. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz findet am Sonnabend, dem 10. Januar 2026, in den Wilhelm-Studios statt, Kopenhagener Str. 60–68, 13407 Berlin, (Einlass ab 10 Uhr, Beginn: 11 Uhr, bis 20 Uhr).

Tickets sind schon jetzt erhältlich unter jungewelt.de/rlk und ab dem 3. September im jW-Laden, Torstraße 6, 10119 Berlin. Telefon: 0 30/53 63 55-37

