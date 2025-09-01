Blöde Überraschung
München. Der Wechsel des senegalesischen Fußballnationalspielers Nicolas Jackson zum FC Bayern droht auf der Zielgeraden überraschend zu scheitern. Der FC Chelsea hat dem Transfer einen Riegel vorgeschoben und den Spieler angewiesen, nach London zurückzukehren. Hintergrund ist die Verletzung von Liam Delap, der sich bei Chelseas 2:0 gegen Fulham eine Muskelverletzung zuzog und wochenlang ausfallen dürfte. Bayerns Sportvorstand Max Eberl bestätigte einen entsprechenden Bericht des Portals The Athletic. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
