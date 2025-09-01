»Aufrüstung zerstört den Frieden«. Kundgebung, Lesungen, Infotafeln und Mitmachaktionen. Dienstag, 2.9., 16 Uhr. Ort: Dreiecksplatz am Münsterplatz, Bonn. Veranstalter: Friedensforum Bonn

»Nie wieder Krieg! Aber Waffen & Wehrpflicht schon?«. Vortrag von Tobias Pflüger, Politikwissenschaftler und Vorstandsmitglied der Informationsstelle Militarisierung, Tübingen. Dienstag, 2.9., 17.30 Uhr. Ort: DGB-Haus, Hans-Böckler-Platz 1, Köln. Veranstalter: DGB-Stadtverband und DGB-Jugend Köln

»Den Frieden gewinnen – Nicht den Krieg!« Vortrag von jW-Autor und Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Ingar Solty. Dienstag, 2.9., 18.30 Uhr. Ort: Gewerkschaftshaus, Richard-Wagner-Str. 2, Regensburg. Veranstalter: Friedensnetzwerk Regensburg

»Widerstand damals, Emden 1933–1945. Widerstand heute – 2025?« Sonja Ryll zeigt anhand ausgewählter Geschichten aus den Erzählungen von Friedrich Loop »Emden 1933–1945«, wie sich der Naziterror in Emden insbesondere gegen die organisierte Arbeiterschaft richtete. Donnerstag, 4.9., 19 Uhr. Ort: Gröne Stee, Fanny-Hensel-Str. 3 a, Emden. Veranstalter: Emdener Friedensforum

»80 Jahre nach der Befreiung«. Niederlegen von Kränzen und Blumen am Obelisken zum Antikriegstag 2025. Sonnabend, 6.9., 15 Uhr. Ort: Sowjetischer Soldatenfriedhof, Stukenbrock. Veranstalter: Arbeitskreis »Blumen für Stukenbrock«