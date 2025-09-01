Gegründet 1947 Montag, 1. September 2025, Nr. 202
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 01.09.2025, Seite 2 / Ausland
Global Sumud Flotilla

Auf nach Gaza!

2_BM.JPG
Nacho Doce/REUTERS

Hunderte Menschen haben am Sonntag dem Start der sogenannten »Global Sumud Flotilla« im Hafen von Barcelona beigewohnt. Auf mehreren dutzend Booten wollen propalästinensische Aktivisten bis zum Gazastreifen fahren, um die israelische Blockade des Küstenstreifens zu durchbrechen, Hilfslieferungen anzulanden und gegen den Völkermord zu protestieren. Vorherige ähnliche Aktionen, wie etwa die »Freedom Flotilla«, hatte Israel gestoppt, indem es die Crew völkerrechtswidrig aus internationalen Gewässern entführt und dann abgeschoben hatte. (dpa/jW)

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

 

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro