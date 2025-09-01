Auf nach Gaza!
Hunderte Menschen haben am Sonntag dem Start der sogenannten »Global Sumud Flotilla« im Hafen von Barcelona beigewohnt. Auf mehreren dutzend Booten wollen propalästinensische Aktivisten bis zum Gazastreifen fahren, um die israelische Blockade des Küstenstreifens zu durchbrechen, Hilfslieferungen anzulanden und gegen den Völkermord zu protestieren. Vorherige ähnliche Aktionen, wie etwa die »Freedom Flotilla«, hatte Israel gestoppt, indem es die Crew völkerrechtswidrig aus internationalen Gewässern entführt und dann abgeschoben hatte. (dpa/jW)
