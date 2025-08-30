Anna Jörke/jW jW-Verteilaktion bei der Demonstration »Nie wieder Krieg« am 3. Oktober 2024 in Berlin

Bei einigen der anstehenden Demonstrationen für den Frieden wird die junge Welt vertreten sein. Notwendigerweise. Denn die Zeiten erlauben keine Sommerpause. Kriegstüchtigkeit wird propagiert, Deutschland rüstet auf. Die Umstellung auf Kriegswirtschaft schreitet voran, die Börse belohnt die simple Ankündigung, die Deutz’schen Werke zukünftig verstärkt zur Produktion von Todeswerkzeug zu nutzen, mit Kursprüngen. Der taumelnde Luxusautobauer Porsche schließt sich an. Räder müssen rollen, gen Osten. Für den Sieg. US-Mittelstreckenraketen sollen auf dem Territorium der BRD stationiert werden. Bereits in den 80er Jahren Anlass für das Erstarken der Friedensbewegung. In Palästina geht der Völkermord weiter, unter ganz moderat gedrosselter deutscher Mithilfe.

Die junge Welt ist eine klare Stimme für den Frieden. Und um vernehmbar zu sein, braucht sie Ihre Unterstützung! Helfen Sie bei Verteilaktionen der jungen Welt mit! Bereits am Sonntag, dem 31. August, wird die junge Welt mit einem Stand auf der Demon­stration zum Antikriegs-/Weltfriedenstag in Berlin vertreten sein: Neptunbrunnen, 13 bis 17 Uhr.

Ebenfalls in Berlin findet, voraussichtlich vor dem Brandenburger Tor, am 13. September eine vom BSW initiierte Friedensdemonstration statt: Auch hier wird die jW mit einem Stand präsent sein. Das Aktionsbüro freut sich darauf, Berliner Unterstützerinnen und Unterstützer zu begrüßen – und helfende Hände beim Verteilen der jW sind ebenfalls gern gesehen.

Ein großes Bündnis mobilisiert für den dritten Oktober zu zwei bundesweiten Demonstrationen in Stuttgart und Berlin unter dem Motto »Nie wieder kriegstüchtig! Stehen wir auf für Frieden!« In beiden Städten freuen wir uns noch über weitere Unterstützung bei der Verteilung.

Wenn Sie die Verteilung der jW auf einer der genannten Demonstrationen unterstützen möchten oder auf einer lokalen Friedensdemonstration die junge Welt verteilen wollen, freut sich das Aktionsbüro auf Ihren Anruf (030 55 63 55 -10) oder eine E-Mail (aktionsbuero@jungewelt.de) – wir senden Ihnen gern ein Aktionspaket zu und arrangieren alles Weitere.