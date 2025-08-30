Stefan Boness/IPON Kanonenfutter gesucht: Musterung in Berlin

Den ersten Schritt zur Wiedereinführung der Wehrpflicht hat die Regierungskoalition aus SPD und Unionsparteien getan. Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Kriegstüchtigkeit Deutschlands ist damit erreicht. Äußerungen wie »Ich, für Deutschland kämpfen? Never!« –immerhin von einem Spiegel-Bestsellerautor – kamen in den Berichten der vergangenen Woche nicht vor. Ganz unkommentiert blieb der Vorgang allerdings nicht: »Das reicht nicht«, hieß es aus dem Mund nicht weniger Scharfmacher, die gleich die vollständige Rückkehr zur klassischen Wehrpflicht für alle jungen Männer fordern.

Doch es gibt kritische Stimmen: Das Bündnis »Rheinmetall entwaffnen«, das diese Woche in Köln kampiert, oder der Jugendverband SDAJ. In der jungen Welt kommen diese Vertreter zu Wort. Kritische Beiträge kommen regelmäßig auch von unseren eigenen Redakteurinnen und Autoren.

