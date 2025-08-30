Gegründet 1947 Sa. / So., 30. / 31. August 2025, Nr. 201
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 30.08.2025, Seite 2 / Ausland
Indonesien

Wut über Polizeigewalt

2_BM.jpg
Tatan Syuflana/AP/dpa

In Indonesien sind seit Tagen anhaltende Proteste gegen die Selbstbereicherung von Abgeordneten und die mangelnde Finanzierung des Bildungswesens am Freitag eskaliert. Demonstranten zogen zum Polizeipräsidium in Jakarta, errichteten im Zentrum der Hauptstadt brennende Barrikaden und warfen Feuerwerkskörper, nachdem die Einsatzkräfte Tränengas verschossen hatten und am Vorabend der Fahrer eines Motorradtaxis von einem Polizeiwagen erfasst und getötet worden war. Die Regierung entließ sechs Beamte, die gegen den »Verhaltenskodex« verstoßen hätten. (jW)

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

 

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro