Wut über Polizeigewalt
In Indonesien sind seit Tagen anhaltende Proteste gegen die Selbstbereicherung von Abgeordneten und die mangelnde Finanzierung des Bildungswesens am Freitag eskaliert. Demonstranten zogen zum Polizeipräsidium in Jakarta, errichteten im Zentrum der Hauptstadt brennende Barrikaden und warfen Feuerwerkskörper, nachdem die Einsatzkräfte Tränengas verschossen hatten und am Vorabend der Fahrer eines Motorradtaxis von einem Polizeiwagen erfasst und getötet worden war. Die Regierung entließ sechs Beamte, die gegen den »Verhaltenskodex« verstoßen hätten. (jW)
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Erneuter Justizputsch in Bangkokvom 30.08.2025
-
Kein Ende in Sichtvom 30.08.2025
-
Erpressung statt Diplomatievom 30.08.2025
-
Erblindung im US-Gefängnis drohtvom 30.08.2025
-
Gipfel der Integrationvom 30.08.2025
-
Mit harter Hand gegen Korruptionvom 30.08.2025