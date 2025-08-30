Tatan Syuflana/AP/dpa

In Indonesien sind seit Tagen anhaltende Proteste gegen die Selbstbereicherung von Abgeordneten und die mangelnde Finanzierung des Bildungswesens am Freitag eskaliert. Demonstranten zogen zum Polizeipräsidium in Jakarta, errichteten im Zentrum der Hauptstadt brennende Barrikaden und warfen Feuerwerkskörper, nachdem die Einsatzkräfte Tränengas verschossen hatten und am Vorabend der Fahrer eines Motorradtaxis von einem Polizeiwagen erfasst und getötet worden war. Die Regierung entließ sechs Beamte, die gegen den »Verhaltenskodex« verstoßen hätten. (jW)