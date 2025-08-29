Gegründet 1947 Freitag, 29. August 2025, Nr. 200
Aus: Ausgabe vom 29.08.2025, Seite 16 / Sport
Tennis

Auf und Ab

New York. Dank eines Überraschungscoups in einem hart umkämpften Fünf-Satz-Match spielt Tennisroutinier Jan-Lennard Struff bei den US Open um den Einzug ins Achtelfinale. Der 35jährige Sauerländer entnervte in der zweiten Runde den favorisierten Dänen Holger Rune und triumphierte nach einem Auf und Ab mit 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5. Nach 3:25 Stunden entschied Struff die Partie für sich. Am Freitag kann der Qualifikant mit einer weiteren Überraschung gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe in die Runde der besten 16 einziehen. (dpa/jW)

