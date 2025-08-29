Gegründet 1947 Freitag, 29. August 2025, Nr. 200
Aus: Ausgabe vom 29.08.2025, Seite 11 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke

Flasche leer

Von Marc Hieronimus

Ist der Rote alle?

Ja, den hab ich weggeschüttet.

Das heißt mir in den Hals.

Und das ganze Gras?

Haben die Jungs geraucht.

Also zumindest auch.

Du weißt aber, dass wir im Minus sind?

Wollten wir nicht eh was fasten?

Na, Hauptsache

Die Instrumente sind tiptop!

Genau.

Für irgendwas

Muss man ja leben.

