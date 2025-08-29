Aus: Ausgabe vom 29.08.2025, Seite 10 / Feuilleton
Film
Studentenfilm
Der deutsche Regisseur Tobias Eckerlin ist unter den diesjährigen Gewinnern der Studenten-Oscars. Der Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg konnte den begehrten Preis mit seinem animierten Kurzfilm »A Sparrow’s Song« holen. Die Oscar-Akademie in Los Angeles gab die Preisträger am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Feuilleton
-
Der Aufmerksamevom 29.08.2025
-
Was ist los mit Kansas?vom 29.08.2025
-
Reiche Natur, arme Naturvom 29.08.2025
-
Flasche leervom 29.08.2025
-
Nachschlag: Nichts übrigvom 29.08.2025
-
Vorschlagvom 29.08.2025