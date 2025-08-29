Gegründet 1947 Freitag, 29. August 2025, Nr. 200
29.08.2025
Merz auf Flottenbesuch

Kanzlermanöver

2_BM.jpg
Jens Büttner/dpa

Erstmals nach seinem Amtsantritt hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) der Bundesmarine einen Besuch abgestattet. Nach einer Besichtigung des Marinekommandos in Rostock wurde er auf die Fregatte »Bayern« geflogen, um einer »Fähigkeitsdemonstration« mehrerer Kriegsschiffe beizuwohnen. Vor der Presse zeigte sich Merz anschließend »sehr beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der Marine« und kündigte weitere Aufrüstung an: »Wir werden in den nächsten Jahren weiter viel aufwenden müssen für die Ausrüstung der Streitkräfte«. (Reuters/jW)

