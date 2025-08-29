Kanzlermanöver
Erstmals nach seinem Amtsantritt hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) der Bundesmarine einen Besuch abgestattet. Nach einer Besichtigung des Marinekommandos in Rostock wurde er auf die Fregatte »Bayern« geflogen, um einer »Fähigkeitsdemonstration« mehrerer Kriegsschiffe beizuwohnen. Vor der Presse zeigte sich Merz anschließend »sehr beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der Marine« und kündigte weitere Aufrüstung an: »Wir werden in den nächsten Jahren weiter viel aufwenden müssen für die Ausrüstung der Streitkräfte«. (Reuters/jW)
